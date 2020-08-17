РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 17 авг. Молодогвардейцы подмосковных Люберец откликнулись на просьбу пенсионерки в поселке Малаховка и убрали придомовую территорию, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

К активистам местного отделения МГЕР обратилась за помощью пенсионерка из Малаховки Марина Шмелева с просьбой помочь ей в уборке придомовой территории.

«Люберецкие молодогвардейцы в рамках проекта «Добро в действии» убрались на придомовой территории у жительницы поселка Малаховка. Ребята убрали листву и мусор. В общей сложности они собрали порядка 16 кубометров отходов», – говорится в сообщении.



Вывезти собранные отходы помог региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», который предоставил два бункера для сбора мусора.