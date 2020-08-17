РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Подольский городской суд организует дежурство по выходным дням для рассмотрения дел по защите избирательных прав граждан, сообщается на сайте Подольского городского суда.

В связи с проведением 13 сентября выборов депутатов совета депутатов округа в Подольском городском суде будет организовано дежурство по рассмотрению дел, связанных с защитой избирательных прав.

«Так, с понедельника по четверг обратиться в суд жители смогут с 9:00 до 18:00. В пятницу – до 17:00. В Подольском городском суде будет организовано дежурство судей в субботу и воскресенье 5, 7 и 12, 13 сентября, учитывая специальные сроки обращения в суд и рассмотрения дел названной категории относительно дня голосования», - говорится в сообщении.

Меньше месяца остается до Единого дня голосования 13 сентября. В этот день в Московской области будут распределять 183 мандата в советы депутатов.

Всего пройдет 18 избирательных кампаний. Основные будут идти в городских округах Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы состоятся в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округе, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.