РИАМО - 17 авг. Девять муниципальных контрактов на переселение заключили с 29 жителями аварийных домов в Богородском округе за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Переселенцы получат благоустроенные квартиры в новом жилом комплексе «Тепло», расположенном на Самодеятельной улице в Ногинске. Таким образом, будет расселено девять помещений общей площадью 361 квадратный метр.

«С начала 2020 года в Богородском округе уже расселено 32 человека – это 13 аварийных помещений общей площадью около 425 квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего до конца 2020 года в Богородском округе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расселить 137 граждан из 51 аварийного помещения общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».