РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 авг. Учащиеся образовательных учреждений Щелкова могут принять участие в региональном конкурсе юных писателей, иллюстраторов и книжных блогеров «Дайте слово!», сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс направлен на формирование читательской грамотности, творческого воображения и эмоционального интеллекта, а также расширение читательского кругозора и создание среды сотворчества.

«Конкурс проводится для детей четырех возрастных категорий, для школьников это: 7-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет. Кроме этого, предусмотрена категория для дошкольников в возрасте от 5 до 6 лет», – говорится в сообщении.



Тема конкурса в 2020 году – «От сказки к мифу и фантастике». Номинации: «юный писатель», «юный поэт», «иллюстрация к рассказу детского писателя», «мой рассказ с иллюстрацией», «блог о творчестве», «альтернатива».

Конкурс пройдет в дистанционном формате. Принимать работы будут с 1 сентября по 1 ноября на электронную почту: daiteslovo@primakov.school. Оценка работ пройдет с 2 по 30 ноября. Итоговое заседание жюри и оформление итогового протокола состоятся до 15 февраля 2021 года.

Все участники получат электронные сертификаты, а победители – дипломы.