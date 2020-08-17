РИАМО - 17 авг. В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомой и ее 12-летнего сына, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 ноября 2018 года в квартире жилого дома по улице Софьи Ковалевской мужчина нанес своей знакомой, а также ее малолетнему сыну множественные колото-резаные ранения, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия.

«Обвиняемый забрал имущество потерпевших на сумму более 110 тысяч рублей и скрылся. Тела убитых были обнаружены вечером 7 ноября 2018 года», - сказала Иванова.

В рамках расследования было допрошено более 40 свидетелей, следователи провели свыше 50 экспертиз.

Восстановив всю картину произошедшего, следователи установили, что 12-летний ребенок получил смертельные ранения, пытаясь защитить маму от нападавшего. Решением председателя СКР Александра Бастрыкина мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно.