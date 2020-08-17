РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Порядка 20 специалистов привлекли на работу в медицинские учреждения подмосковного Подольска с начала 2020 ода, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Несмотря на большую нагрузку, связанную с пандемией, в медицинских учреждениях городского округа продолжали привлекать на работу новые врачебные кадры. Всего предполагалось привлечь 14 специалистов: восемь участковых терапевтов, четыре участковых педиатра и два узких специалиста.

«За 7 месяцев приняты на работу 18 человек: по три участковых терапевта в Подольскую городскую поликлинику №1 и Подольскую городскую клиническую больницу №3, один – в Подольскую районную больницу и Климовскую больницу №2. В детские поликлиники привлечено семь участковых врачей-педиатров (5 - ДП №3, по 1 - в ДП №1, ДП №2), а также один врач - оториноларинголог в ГДП №2. В Подольской районной больнице приступили к работе врач-невролог, врач функциональной диагностики и врач-офтальмолог», – говорится в сообщении.

Администрация округа ежегодно оказывает медицинским работникам дополнительные меры социальной поддержки. Так, ежемесячные компенсационные выплаты в размере 15 тысяч рублей получают 52 сотрудника наиболее востребованных специальностей, единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей получили пять молодых специалистов при приеме на работу, а также соцподдержку получают 66 студентов медицинских вузов, которые учатся по целевому направлению.