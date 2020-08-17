РИАМО – 17 авг. Канадские ученые выяснили, что хлопок является лучшим материалом одежды для защиты от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Из хлопка в настоящее время изготавливается множество элементов повседневной одежды, а также медицинские халаты. Таким образом, воспользоваться санитарным преимуществом материала могут и врачи, и обычные люди», - говорится в сообщении.

Из хлопка также изготавливают маски для лица. Однако специалисты считают, что лучше защищаться от коронавируса с помощью обычной медицинской маски.

Ранее российские ученые разработали первую в мире вакцину от Covid-19. Препарат под названием «Спутник V» представляет собой раствор для внутримышечного введения.

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17 АВГУСТА

- В новом учебном году российские учителя будут ходить в масках. На детей требование о ношении масок не распространяется.

- Делать прививку от коронавируса можно будет только после обследования у врача, сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он отметил, что вакцинных препаратов без побочных эффектов не бывает, только у кого-то побочных эффектов оказывается больше, а у кого-то меньше.

- В государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступили ко второму этапу испытаний вакцины от Covid-19. Добровольцы чувствуют себя хорошо.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 892 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 690.

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.