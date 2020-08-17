РИАМО – 17 авг. Канадские ученые выяснили, что хлопок является лучшим материалом одежды для защиты от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
Из хлопка также изготавливают маски для лица. Однако специалисты считают, что лучше защищаться от коронавируса с помощью обычной медицинской маски.
Ранее российские ученые разработали первую в мире вакцину от Covid-19. Препарат под названием «Спутник V» представляет собой раствор для внутримышечного введения.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
17 АВГУСТА
- В новом учебном году российские учителя будут ходить в масках. На детей требование о ношении масок не распространяется.
- Делать прививку от коронавируса можно будет только после обследования у врача, сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он отметил, что вакцинных препаратов без побочных эффектов не бывает, только у кого-то побочных эффектов оказывается больше, а у кого-то меньше.
- В государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступили ко второму этапу испытаний вакцины от Covid-19. Добровольцы чувствуют себя хорошо.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 4 892 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 690.
- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.
- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.
- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии