РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Сотрудники ГИБДД в Подольске выявили двух пьяных водителей на дорогах округа за прошедшие выходные, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшие выходные дни, с 15 по 16 августа, на дорогах обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску было выявлено два водителя в состоянии опьянения, в отношении одного из которых составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния)», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в отношении второго водителя возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.