РИАМО - 17 авг. Благоустроенная общественная зона отдыха появится на Западном карьере в подмосковных Озерах, разработчика проектно-сметной документации выберут по итогам тендера, сообщается на сайте RosTender.info.

«С победителем готовы заключить контракт на 20 миллиона рублей. Итоги тендера подведут 15 сентября», - говорится в сообщении.

Зону отдыха благоустроят на территории за кинотеатром «Амигос» и в пляжной зоне Западного карьера. Общая площадь участков составляет 17,7 гектара. Исполнителю предстоит сформировать современный архитектурно-художественный облик территории и создать комфортную, визуально приятную и безопасную зону отдыха.

В зоне отдыха появятся тропинки, фонари, скамейки и урны, архитектурно-художественная подсветка, газоны, кустарники, деревья и цветы, площадки для рекреации.