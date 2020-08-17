РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В парках подмосковных Люберец создадут общественные советы, которые будут принимать решения по благоустройству территории и решать вопросы по досугу, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий принял дистанционное участие в заседании правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева. В ходе заседания был рассмотрен ряд актуальных вопросов, среди которых – работа с обращениями и предложениями жителей, готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года, создание общественных советов в парках Подмосковья.

«В городском округе Люберцы – четыре парка. Наша задача – сделать все, чтобы жители чувствовали себя в них комфортно, уютно и безопасно. В ближайшее время во всех парках округа будут созданы общественные советы», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что их представители будут принимать решения по содержанию инфраструктуры и техническому обслуживанию рекреаций, решать вопросы досуга детей, молодежи, жителей старшего поколения, участвовать в выборе культурных и спортивных мероприятий для посетителей, поставщиков услуг и торговых организаций для работы в парках.

Ружицкий добавил, что войти в состав совета смогут активные жители прилегающих домов, многодетные мамы, предприниматели, представители молодежи и старшего поколения.