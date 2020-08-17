РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание автомобиля на одной из автостоянок, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Ранее в соцсетях появилась информация о пожаре на одной из автостоянок округа. На опубликованных фотографиях было видно, что горел припаркованный автомобиль. В комментариях жители сообщали, что пострадали рядом стоящие машины.

«Было возгорание транспортного средства. В 14:22 огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 14:25 полностью ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет. Хозяев автомобилей тоже не было», - сказал сотрудник.