РИАМО - 17 авг. Общественный совет будет сформирован в подмосковной Балашихе для совместного развития парков городского округа с жителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

О создании совета глава Балашихи Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время заседания правительства Московской области в понедельник.

«Та задача, которую вы (губернатор – ред.) поставили по формированию общественного совета, она очень нужная и важная, потому что парк продолжает жить. Важно, чтобы жители не только принимали участие в строительстве парков, но и в последующей их жизни, в насыщении их различными мероприятиями, привлечении инвесторов», – сказал Юров.

Он добавил, что благоустройство всех парковых зон Балашихи проходило через активное обсуждение с жителями.

Формирование общественного совета начнется уже 21 августа на первой встрече в Пестовском парке.

«Планируем такие встречи проводить регулярно, не ограничиваясь только членами совета. Будем проводить открыто и приглашать всех желающих. Соответствующую информацию разместим на информационных стендах», – сказал глава округа.

На 2020 год в составе «Дирекции парков» – восемь зон отдыха: парки «Пехорка», Пестовский парк, «Заречная», «Солнечная», «Никольско-Архангельский», озеро «Дивное» в микрорайоне Заря, 68-й Лесной квартал, парк в микрорайоне Дзержинский.