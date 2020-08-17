РИАМО - 17 авг. Общественные советы при парках культуры и отдыха сформируют в городских округах Подмосковья в сентябре, советы будут заниматься вопросами развития и содержания парковых территорий с учетом пожеланий жителей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мы вкладываем большие средства в модернизацию парков, их благоустройство. В Подмосковье сейчас 117 парков, в 2014 году их было 25. Каждый человек, у которого есть вопросы, должен иметь возможность обратиться и получить ответы на то или иное предложение», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что необходимо работать над содержанием парковых территорий и в этом вопросе принципиальное значение имеет коммуникация с населением. Поэтому в общественные советы при парках пригласят активных жителей, спортсменов, предпринимателей, пожилых людей, многодетных мам, молодежь.

Деятельность советов будет направлена на создание максимально благоприятных условий для посетителей парков, а также на повышение туристической привлекательности территорий, повышение интереса к спорту, досуговой работы с детьми и молодежью.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за первое полугодие 2020 года областные парки посетили 7,5 миллионов человек, при этом посещаемость парков за весь прошлый год составила 9 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются парки «Пехорка» в Балашихе, имени Лазутиной в Одинцове, «Елочки» в Домодедове, «Кривякино» в Воскресенске.

«В этом году в 14 парках запланирована реновация инфраструктуры – установка малых архитектурных форм, сцен, обустройство входных групп, набережных. В семи крупных парках появятся детские площадки, в семи - интерактивные элементы для всех возрастных групп», - добавил Хайкин.