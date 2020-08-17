РИАМО - 17 авг. Тушинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии общего режима 62-летнего москвича Юрия Цукермана за мошенничество в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Цукерман, будучи осведомленным о наличии на счете Центра финансового обеспечения ГУ МВД РФ по городу Москве денежных средств в размере 215 миллионов рублей, которые были изъяты при производстве обыска по месту проживания одной из последовательниц секты «Бога Кузи», решил воспользоваться этим в корыстных целях», – уточняется в сообщении.

По версии следствия, Цукерман похитил со счетов деньги с помощью ложных сведений, предоставленных в суд.

В СМИ Цукермана называют теневым лидером псевдоправославной деструктивной секты «бога Кузи». Организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. Члены преступной группы похищали у «прихожан» деньги, которые изымались под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма.

Сам «бог Кузя», он же Андрей Попов, был арестован 11 сентября 2015 года. Пресненский суд Москвы приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима в июле 2018 года. Также различные сроки заключения получили другие участники группы.