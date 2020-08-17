РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Свыше 600 семей подмосковного Подольска получили выплаты по рождению первого ребенка в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в первом полугодии 2020 года 8799 семей Подмосковья впервые получили выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Из них более 600 семей проживают в Подольске», - говорится в сообщении.

За первое полугодие 2020 года выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в городском округе Подольск получили 605 семей. Данная мера социальной поддержки направлена на повышение уровня рождаемости в Подмосковье путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Выплату получают семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (29094 рублей) за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.