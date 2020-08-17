РИАМО (БАЛАШИХА)- 17 авг. Рабочие установили у здания коррекционной школы на улице Жилгородок, 35а в микрорайоне Железнодорожный Балашихи искусственную неровность по просьбе родителей учеников образовательного учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Установить искусственную дорожную неровность помогла депутат городского совета Ульяна Кондрякова. С просьбой сделать пришкольную территорию безопаснее к ней обратились родители учеников. По утрам на дороге у коррекционной школы оживленное движение – многие водители выбирают именно этот маршрут для объезда пробок.

«Мы обратились в администрацию городского округа, нас поддержали в этом вопросе. Быстро сделали схему дорожного проезда. Старались установить искусственную неровность до 1 сентября», — сказала Кондрякова.

Коррекционная школа работает в микрорайоне Железнодорожный более 30 лет. Здесь учатся около 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. Искусственная неровность сделает их школьные будни безопаснее.