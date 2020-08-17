РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Рабочие установили дорожные знаки, запрещающие стоянку на двух улицах микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. На Ихтиманской площади и на автобусной остановке на проспекте 50 лет Октября были установлены дорожные знаки и нанесена соответствующая разметка, которые запрещают стоянку всем видам транспортных средств, кроме автобусов», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобили нарушителей будут эвакуированы.