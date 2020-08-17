РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 авг. Ремонт сломанной тарзанки в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи проведут в кратчайшие сроки после обращения местных жителей, сообщил заместитель директора объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский.

Жители Балашихи пожаловались в социальных сетях на некачественное содержание детской площадки в парке «Пехорка», а именно на сломанную тарзанку. Они отметили, что сегодня (17 августа - ред.) двое детей получили травмы, после чего попросили администрацию парка срочно отремонтировать аттракцион, чтобы избежать несчастных случаев.

«В настоящее время мы проводим проверку по данному факту и инвентаризацию всего игрового оборудования в парке на наличие технических неисправностей и в самые кратчайшие сроки произведем ремонт данного спортивно-игрового сооружения», – сказал Константиновский.