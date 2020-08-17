РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Фольклорный праздник «Пришли три Спаса в гости» проведут в усадьбе «Ивановское» Подольска 20 августа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» приглашает горожан на фольклорный праздник «Пришли три Спаса в гости» в усадьбу «Ивановское». В конце лета славяне отмечают сразу три Спаса: Медовый, Яблочный и Хлебный. Об этих праздниках и народных традициях организаторы расскажут всем желающим в игровой программе с ярмаркой. Мероприятие пройдет 20 августа», - говорится в сообщении.

Начнется фольклорный праздник в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Парковая, дом 1.