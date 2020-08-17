РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 авг. Двор жилого дома №27 на Дзержинской улице в подмосковном Дзержинском планируют благоустроить, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Владимир Жук.

«Во дворе дома на Дзержинской, 27 в Дзержинском пока – невзрачный пустырь, демонтированные элементы прежней детской площадки и информационная табличка, из которой можно узнать подрядчика, ответственного за будущий вид двора. Скоро здесь будет красиво. Двор этого дома – первый, где стартовали работы по комплексному благоустройству», – написал Жук.

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Он пояснил, что в план комплексного благоустройства внесены восемь элементов: детская площадка с травмобезопасным покрытием, парковочные карманы, площадки для сбора мусора, информационные стенды, озеленение, освещение, урны, скамейки.

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«К сожалению, сокращены программы, посвященные благоустройству. В Дзержинском обновят три двора вместо семи запланированных ранее. Остальные перенесут на следующий (2021 - ред.) год. Коронавирус в Подмосковье отступил, но экономике хватает его последствий», – заключил Жук.