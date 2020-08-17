РИАМО - 17 авг. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 18 августа торжественно откроют фреску с изображением Иосифа Бродского, мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения великого поэта, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Свое творение саду подарят художник Никас Сафронов и художник-урбанист Олег Лукьянов. Таким образом они намерены помочь старейшему ботаническому саду России, который оказался в непростом финансовом положении из-за вынужденного трехмесячного закрытия в разгар пандемии коронавируса.

«Иосиф Бродский выбран для фрески в саду не случайно — жизнестойкость некогда гонимого творца всем нам служит примером в трудные времена, его поэтические строки волнуют душу ожиданием перемен к лучшему. Кроме того, в 2020 году Нобелевскому лауреату исполнилось бы 80 лет — юбилей поэта отмечает вся мировая культурная общественность», - сказал директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

В основе арт-проекта — портрет Иосифа Бродского кисти Сафронова и уникальная технология Лукьянова «урбанфреска», которая позволяет перенести на стену любое живописное или фотографическое изображение.

Фреска с Бродским украсит «Белый домик», где расположена инновационная Лаборатория микроклонального размножения растений. Начало создания арт-объекта — 14:00, торжественная премьера — в 18:00.

Также до 15 сентября продолжается краудфандинговая кампания по сбору средств на проведение в «Аптекарском огороде»ежегодного осеннего фестиваля цветов и урожая — поддержать сад можно на платформе Planeta.ru https://planeta.ru/campaigns/hortus.