РИАМО - 17 авг. Жителям Московской области рассказали о лучших речных круизах в Подмосковье, они помогут увидеть подмосковные пейзажи с непривычного ракурса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Прогулки на теплоходе — отличная возможность <…> насладиться великолепными природными видами и посетить увлекательные экскурсии», - говорится в сообщении.

Среди лучших маршрутов есть прогулка на теплоходе в Жостово. Теплоход отправляется с причала Захарково. Во время однодневной экскурсии пассажиры узнают интересные факты о Москве и местах, которые проходят. Пообедать можно прямо на борту теплохода. Дети до трех лет участвуют бесплатно.

Не менее интересная - вечерняя прогулка на теплоходе в Дубне. Романтическая прогулка по Волге даст насладиться живой музыкой и вечерними пейзажами, встретить закат на свежем воздухе на верхней палубе теплохода «Мечта». Теплоход отходит с причала напротив улицы Строителей, 12, каждую субботу в 18:00.

Также рекомендуют экскурсию в Николо-Угрешский монастырь. Она длится восемь часов. Теплоход отходит от причала «Кленовый бульвар». Завершается поездка там же. На борту вам предложат завтрак, который включен в стоимость билета. Пассажиры проплывают Южный речной вокзал Москвы, парк Коломенское, самый глубокий шлюз Москворецкой системы, Печатники и Марьино.

Также обязательно стоит отправиться в круиз в Бухту Радости. Это зона отдыха на Клязьминском водохранилище. Там можно позагорать, искупаться и устроить пикник. За отдельную плату доступна аренда беседки и лежака. Круиз рассчитан на целый день: в самой Бухте Радости вы проведете 4 часа, дорога занимает 2,5 часа в одну сторону. Теплоходы по этому маршруту ходят по выходным дням. Отправление — с причала Захарково в 12:30.

Последние в этом списке, но не последние по эмоциям - речные прогулки по Коломне. Они длятся полтора часа, проходят по Москве-реке со среды по воскресенье. На борту теплохода проходят банкеты, дискотеки, стоянки для барбекю и купания.

На некоторых маршрутах дети могут покататься бесплатно. Самый дорогой взрослый билет стоит 1990 рублей.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях и на сайте: https://travel.riamo.ru/podkasty.

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