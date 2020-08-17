РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Корм для животных передали центру реабилитации бездомных животных «Юна» в Подольске, здесь брошенные питомцы проходят реабилитацию, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Центр реабилитации бездомных животных «Юна» в деревне Кутьино на днях посетили сторонники партии «Единая Россия», партийцы местного отделения, волонтеры из Подольского союза молодежи. Приюту передали корм для кошек и собак», - говорится в сообщении.

На попечении центра в настоящее время находятся более 300 животных. Большинство из них были брошены прежними хозяевами. Некоторые питомцы попали сюда с травмами после ДТП. Здесь животные проходят реабилитацию и необходимую подготовку для того, чтобы обрести настоящий дом.

Директор центра реабилитации Александр Юдин рассказала гостям об истории «Юны»: как создавался центр, сколько животных содержится, как помочь организации и как подарить питомцу возможность обрести хозяев. Далее была организована экскурсия по территории центра. Волонтеры и гости познакомились с обитателями и увидели в каких условиях содержат животных.

Сотрудники «Юны» изучают все повадки и привычки своих подопечных. Поэтому знают, к какой жизни их готовить. Например, если собака не сможет жить в квартире, то ее будут пристраивать только в частный дом с проживанием в вольере.