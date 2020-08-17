РИАМО - 17 авг. В столичном районе Лефортово началось строительство дома для переселения по программе реновации жилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Строительство ведется по адресу: улица Шепелюгинская, владение 16.

«Уже получено разрешение на строительство, в настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом запроектирован односекционным и монолитным с подземной автостоянкой. Проект предусматривает окружающую застройку, дом возводится по индивидуальному проекту. Фасады облицуют плитами из искусственного камня и крупноразмерными металлическими панелями. Для придания зданию единого стиля будут установлены корзины под кондиционеры.

В доме будет 102 квартиры, в том числе, однокомнатных – 47, двухкомнатных – 32, трехкомнатных – 21, пятикомнатных - две. Площадь квартир — 6 159,43 квадратных метров.

На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения, также предусмотрена возможность размещения Центра информирования населения. В вестибюле жилого дома — лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

До будет оснащен системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

«Для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации предусмотрено строительство трех детских садов, многофункционального социального центра, центра социального обслуживания населения, спортивно-образовательного центра и детской школы искусств», – отметил Загрутдинов.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.