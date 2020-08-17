РИАМО - 17 авг. Знаменитая сваха и телеведущая шоу Роза Сябитова считает, что в российских семьях матриархальный уклад в отношениях между мужчиной и женщиной обречен на провал, сообщает Nation News.

Она напомнила, что мужчина, который разрешает командовать над собой называется «подкаблучником». Это, по ее словам, не нравится ни самим мужчинам, ни женщинам.

«Ситуация, когда мужчина доминирует, что естественно в российской среде, это наша «генетическая память», более природна. Почему? Потому что женщина хочет «замуж», то есть стать за мужа. Другими словами, думать, как муж, делать, как муж сказал, соответственно, эта модель отношений уже держится на терпении женщины», — сказала Сябитова.

Также она считает, что в российской семье невозможно равноправие. По мнение Сябитовой, его нет и не будет. Насчет демократии в современной семье Роза Сябитова категорична. По ее мнению, в России этого не было и быть не может, потому что психология мужчины и женщины, а также исторический опыт этого не позволят сделать.

«Если бы Господь хотел равноправия, он создал бы двух мужчин или двух женщин. Даже история о том, когда он сделал их равными, ничем хорошим не закончилась. А вот когда он из ребра ее сделал и «прилепил» к мужчине, тогда все стало на свои места. Поэтому в России равноправия в семье нет», — подчеркнула сваха.