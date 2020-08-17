РИАМО - 17 авг. Российский поэт-песенник Илья Резник рассказал, как написал песню Валентине Легкоступовой, а также сообщил, что давно помогал артистке увеличить квартиру, сообщает Nation News.

«У меня с ней никакого сотрудничества не было. Просто в давние времена я на очень хорошую музыку Раймонда Паулса написал песню «Двое». Он это песню предложил Вале. Она очень прилично, очень красиво спела эту песню. Это было прекрасно», – сказал Резник.

Кроме того, он рассказал еще об одной встрече с Легкоступовой, которая была 25–30 лет назад. По его словам, во время одного из мероприятий певица подошла к нему и попросила помощи.

«Валя вдруг подошла ко мне и сказала: «Илюша, ты поможешь мне? У меня плохо с жилплощадью, однокомнатная квартира, я хочу, чтобы была двухкомнатная». Я в хорошем настроении подошел к Павлу Павловичу Бородину, замечательный он человек, попросил его помочь Легкоступовой. И он помог. У нее появилась двухкомнатная квартира», – вспомнил Резник.

Он добавил, что спустя некоторое время Легкоступова снова позвонила и попросила помочь с квартирой. Она захотела трехкомнатное жилье. Резник удивился, ведь на тот момент он проживал в съемном доме.

Артистка скончалась 14 августа в московской больнице после нескольких дней комы. Ранее травмированную певицу обнаружили в собственной квартире, вместе с артисткой находился ее новый муж. Оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.