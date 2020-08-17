РИАМО - 17 авг. За два месяца на территории Подмосковья увеличилось количество автомобильных аварий с участием грузовых машин, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За июнь – июль на дорогах региона погибли более 60 человек в результате ДТП с грузовиками, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточняется в сообщении.

Зачастую страдают в ДТП с грузовиками водители легковушек, которые стоят на аварийке в полосе движения. Автомобили, находящиеся на дороге, являются препятствием для движения других участников. Не всегда получается объехать стоящие на проезжей части транспортные средства, особенно это проблематично сделать при езде на грузовике.

Такие обстоятельства становятся причиной для смертельных аварий: водитель грузовых машин не успевает остановиться перед препятствием или перестроиться в другой ряд движения. В итоге случается авария.

Сотрудники Минтранса призывают водителей легковушек съезжать на обочину при поломке машины. Кроме того, для безопасности необходимо выставить знак аварийной остановки, пользоваться световозращающим жилетом, уменьшить время нахождения на проезжей части, а также не выходить из авто без крайней необходимости.