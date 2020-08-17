РИАМО(БАЛАШИХА) - 17 авг. Грамоты и медали за прохождение нормативов комплекса ГТО вручили воспитанникам летнего школьного лагеря «Звездный» в Балашихе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Спортивный экзамен для ребят помогли организовать депутаты городского Совета Евгений Николаев и Вячеслав Крылов, вице-президент балашихинской торгово-промышленной палаты Светлана Тананова и директор Центра тестирования ГТО Антон Орешков. Они обеспечили школьников инвентарем для сдачи нормативов.

«Юные балашихинцы выполнили нормативы по отжиманиям, прыжкам в длину, упражнениям на пресс, наклонам вперёд из положения стоя и бегу на короткую дистанцию. Обладатели лучших результатов получили грамоты и медали. Остальные участники – сувениры с символикой ГТО Приятный бонус ждет одиннадцатиклассников, которые заработали золотые и серебряные значки ГТО. При поступлении в ВУЗы им могут добавить дополнительные баллы.», - говорится в сообщении.

Сдать нормы ГТО может любой житель Балашихи от 6 лет. Желающие могут записаться на сайте gto-balashikha.ru или по телефону +7 495 521-11-53.