РИАМО – 17 авг. Член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что решение по августовским выплатам семьям с детьми могут принять после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, сообщает Nation News.

В июне и июле российские семьи, в которых воспитываются дети до 16 лет, получили по 10 тысяч рублей. Родители рассчитывают на аналогичные выплаты в августе, эти деньги могут стать хорошим подспорьем при подготовке ребенка к школе. Однако эксперты напоминают, что решения по выплате еще нет.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу - будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», - сказал Рязанский.

Он добавил, что для такого рода решений потребуется соглашение целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. И все же итоговое слово будет за министерством финансов.