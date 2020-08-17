РИАМО - 17 авг. При парках Московской области создадут общественные советы, которые позволят получать обратную связь от местных жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Войти в советы смогут жильцы ближайших домов, многодетные мамы, бизнесмены, молодежь и старшее поколение.

«У нас много парков – более 100 – и необходимо делать так, чтобы отдых в них был максимально комфортным. Общественный совет сможет следить за порядком, подсказывать, что нужно изменить или улучшить», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор подчеркнул, что в советах не только будут проводить встречи и дискуссии, но и обходы проблемных мест. По его мнению, такое нововведение является очень важным.