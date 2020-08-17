РИАМО - 17 авг. В Химках нашли и спасли заблудившуюся в лесу 82-летнюю жительницу микрорайона Сходня, она отправилась на прогулку за грибами, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

Женщина ушла в хорошо известный лесной массив, но вскоре поняла, что сбилась с дороги. Привычное ориентирование по солнцу затруднила облачность.

«В подмосковную систему-112 обратилась дочь заблудившейся. После получения всей необходимой информации к ее поискам подключились экстренные оперативные службы», - говорится в сообщении.

Операторы воспользовались функцией геопозиционирования и определили местоположение потерявшейся.

К месту происшествия прибыл аварийно-спасательный автомобиль. Спасатели оперативно оказали необходимую помощь и благополучно доставили женщину домой. Помощь медиков ей не понадобилась.