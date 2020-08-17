РИАМО - 17 авг. Максимальная температура воздуха в Московском регионе составит 24-26 градусов на этой неделе, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.

«Особенностью погоды на этой неделе станет то, что постепенное повышение атмосферного давления повлечет за собой повышение температуры воздуха. В понедельник температура воздуха составит 21-23 градусов, без осадков», - сказал Синенков.

Он добавил, что такая температур сохраниться до четверга.

«В середине недели возможны кратковременные дожди. В пятницу температура воздуха в Московском регионе составит 22-24 градуса», - отметил Александр Синенков.

На выходных температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 26 градусов.