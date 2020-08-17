РИАМО - 17 авг. Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» пройдет в подмосковной Истре с 27 по 30 августа, для гостей мероприятия подготовили 700 сортов сыра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В прошлом году фестиваль посетили 130 тысяч человек. В этом году мероприятие состоится в четвертый раз. В Истру приедут более 200 сыроваров и 3 тысячи фермеров со всей России.

«Они представят свою натуральную продукцию — целых 700 сортов сыра! — и дадут ее продегустировать и купить по привлекательной цене», - говорится в сообщении.

Вход на фестиваль бесплатный. Площадки будут работать с 10:00 до 20:00.

Гостям фестиваля нужно будет носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. При входах в павильоны установят устройства для дезинфекции рук, а фермерам раздадут средства индивидуальной защиты.

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