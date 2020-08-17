РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 17 авг. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли свыше 9,3 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«Всего с 10 по 16 августа в службу поступило 9302 обращения, из них 598 - на горячую линию администрации. 20 звонков на горячую линию касались работы комплекса ЖКХ, 10 - экологии, пять - уличного освещения, четыре - благоустройства, одно - содержания дорог и тротуаров», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ округа за неделю поступило 4941 обращение. Вопросов электроснабжения коснулись 393 из них, водоснабжения - 838, отопления - 24, 516 - обслуживания домов. Еще 64 заявки поступили по освещению подъездов и домов.