РИАМО - 17 авг. В столице возобновлена установка подъемных платформ в подъездах, где живут инвалиды-колясочники, в 2020 году планируется установить 120 подъемных платформ, 72 из них уже оборудовали, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Оборудование подъездов специальными подъемными платформами – очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды», – заявил Бирюков

По его словам, работу по установке подъемных платформ ведут постоянно, а из-за распространения коронавирусной инфекции она была приостановлена лишь на несколько месяцев, но сейчас ведется «в полном объеме».

«Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и работа за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение. Новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам», – уточнил Бирюков.

Он добавил, что приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании и похожим на мини-лифт.

Если такую платформу поставить не представляется возможным, специалисты оборудуют подъемник наклонного типа – конструкцию монтируют на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.

Кроме того, во время установки подъемников ведется работа по оборудованию пандусов и поручней на входе в подъезд, дверей с доводчиками.

Для установки в подъезде подъемной платформы необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.

С 2011 по 2019 годы в подъездах было установлено порядка 1300 подъемных платформ для инвалидов-колясочников.