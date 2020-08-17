РИАМО - 17 авг. В подмосковной Ивантеевке к 1 сентября планируется открыть новый детский сад, построенный на Хлебозаводской улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Детский сад в Ивантеевке сможет принять 190 малышей. Он оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В здании есть игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, методический и медицинский кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

На территории вокруг сада установили теневые навесы, оборудовали спортивные и игровые площадки. Кроме того, проведено комплексное благоустройство территории.