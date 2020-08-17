РИАМО - 17 авг. В Московской области с начала 2020 года родились 365 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, что на 30 малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, принимавших антиретровирусную терапию, рождены здоровыми.

«Система здравоохранения Московской области выстроена таким образом, что каждая женщина, имеющая ВИЧ-положительный статус, имеет возможность родить здорового малыша. Вирус иммунодефицита человека может легко передаться от матери ребенку во время беременности, в родах, а также при грудном вскармливании. Поэтому на всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты Центра, а детей наблюдают до 1,5 лет», – сказала заместитель главного врача Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Дробышевская.

Своевременно назначенная адекватная противовирусная терапия позволяет сохранить здоровье как маме, так и малышу.

«Все лечение предоставляется бесплатно. Для этого нужно только как можно раньше встать на учет в женскую консультацию по месту жительства и посетить врачей-специалистов Московского областного Центра СПИДа», – добавила Дробышевская.

Она отметила, что показатель рождаемости здоровых детей ВИЧ-инфицированными матерями в Подмосковье остается выше, чем средний по России, он продолжает увеличиваться. Вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в области практически ликвидирован.