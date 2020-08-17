РИАМО – 17 авг. В целях профилактики коронавируса в наступающем учебном году учителя российских школ будут обязаны ходить в масках, сообщает ТАСС.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», - отметил источник издания.

Если учитель не станет надевать маску, то родители будут вправе сообщить об этом в администрацию школы.

Кроме того, до 1 января в российских школах запрещено проведение массовых мероприятий.

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17 АВГУСТА

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