РИАМО – 17 авг. В целях профилактики коронавируса в наступающем учебном году учителя российских школ будут обязаны ходить в масках, сообщает ТАСС.
«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», - отметил источник издания.
Если учитель не станет надевать маску, то родители будут вправе сообщить об этом в администрацию школы.
Кроме того, до 1 января в российских школах запрещено проведение массовых мероприятий.
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17 АВГУСТА
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