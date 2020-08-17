РИАМО - 17 авг. На детской площадке в деревне Аристово подмосковного Красногорска демонтировали лестницу, из-за которой пострадал ребенок, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы городской администрации.

Инцидент с четырехлетним мальчиком произошел 15 августа. Под ребенком провалилась металлическая лестница, в результате мальчик получил серьезные травмы и попал в больницу. СК возбудил уголовное дело о халатности, устанавливаются ответственные за состояние детской площадки.

«Упавшую малую архитектурную форму (лестницу) демонтировали, СК забрал ее в качестве вещдока. Принято решение о демонтаже еще одной МАФ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время представители областного Госадмтехнадзора проверяют состояние других детских площадок.