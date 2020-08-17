РИАМО - 17 авг. На Чистопрудном бульваре в Москве открылась фотовыставка, посвященная 85-й годовщине со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, фотовыставка познакомит жителей и гостей Москвы с главными работами мастера.

«Если бы мы могли показать все работы этого великого человека, то Бульварное кольцо просто бы замкнулось. Сегодня праздник. Эта выставка позволит всем гостям и жителям Москвы увидеть и вновь вспомнить работы Олега Табакова. Эта выставка позволит еще раз удивиться тому, как много сделал за свою жизнь Олег Павлович», - сказал Кибовский.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков добавил, что благодаря фотовыставке зрители смогут еще раз вспомнить этого великого русского актера.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

Ранее в портретном фойе Московского художественного театра имени Чехова установили скульптурный бюст Олега Табакова. Также в его честь в московском метро был запущен тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков».