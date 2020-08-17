РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. Две студентки Московского государственного областного университета (МГОУ) городского округа Мытищи стали победительницами всероссийского конкурса ораторского мастерства Public Speaking, организованного крупнейшим издательством National Geographic Learning, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.



Престижное состязание проходило в несколько этапов в течение 2019-2020 учебного года на базе экономфака МГУ имени Ломоносова. Еще в ноябре кафедра иностранных языков МГОУ провела внутривузовский отборочный конкурс.

«Лучшие декламаторы попали в финал, где помимо ораторских талантов и знания иностранного языка пришлось доказывать и свои артистические способности. Высший класс в искусстве произносить речи показали студентки МГОУ Дягилева Юлия (третий курс факультета русской филологии) и Черникова Софья (второй курс экономического факультета)», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что все участники получили сертификаты, а победители – ценные призы.