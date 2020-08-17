РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Сотрудники Госавтоинспекции Подольска напомнили водителям автобусов о важности соблюдении правил дорожного движения, говорится в сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске прошла встреча Госавтоинспекторов и водителей автотранспортного предприятия города. Участникам встречи напомнили о взаимоуважении на дороге и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Внимание водителей было привлечено к проблеме дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой пассажиров», - говорится в сообщении.

В конце встречи водители автотранспортного предприятия призвали всех водителей транспортных средств к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимоуважению.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили личному составу и руководству предприятия тематические листовки для ознакомления и размещения на информационных стендах.