РИАМО - 17 авг. Вопросы экономики остаются главным вызовом для подмосковных властей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

«После ковида доходы нашего регионального бюджета восстанавливаются, но потери предыдущих месяцев дают о себе знать. Необходим доходчивый алгоритм работы по привлечению инвесторов. Этот навык должен стать для каждого главы понятным и, самое главное, результативным», – сказал Воробьев.

Ранее губернатор отмечал, что в рамках развития экономики важно создавать новые рабочие места в Подмосковье, особенно на удаленных территориях.