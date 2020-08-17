РИАМО - 17 авг. Верховный суд России признал движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) экстремистской организацией, сообщает «Лента.ру».

По словам источника издания, заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме.

«С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории России», – сказал источник.

Все идеи и призывы данного движения попадают по действие статьи 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

Сообщество АУЕ пропагандирует воровские и тюремные понятия среди молодежи. Предположительно, данное движение возникло в 2011 году в Забайкальском крае.