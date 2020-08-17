РИАМО - 17 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям организовать полноценный образовательный процесс в школах, где занимается менее 100 ребят, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
В ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов Воробьев заявил, что ученики малокомплектных школ должны быть обеспечены горячим питанием и учебниками, в учреждениях должно быть необходимое оборудование. Всего в регионе насчитывается около 130 таких школ.
«Одна из приоритетных задач – подготовка к школе. Наш президент уделил особое внимание системе безопасности, новым стандартам, организации горячего питания, в том числе в малокомплектных школах. Даю поручение главам, где такие школы есть, убедиться, что все необходимое предусмотрено и готово для качественного обучения», – сказал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что качество образования остается для властей приоритетом.
«Наши учителя очень добросовестно работали календарный год. Высокую оценку системе образования дают на федеральном уровне. В следующем периоде нам нужно уделять внимание качеству образования – количество детей растет примерно на 5%, это накладывает на нас особую ответственность. Ведется достройка школьных объектов, садиков и пристроек. Важен результат – готовность школы к 1 сентября», – заключил Воробьев.
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Ученики малокомплектных школ Подмосковья должны быть обеспечены горячим питанием, оборудованием и учебниками > > > Об этом Губернатор Андрей Воробьев заявил на совещании с руководящим составом областного Правительства и главами муниципалитетов. Главная задача – организовать полноценный образовательный процесс в тех учебных заведениях, где занимается менее 100 ребят. В Московской области таких - порядка 130. «Одна из приоритетных задач – подготовка к школе. Наш Президент уделил особое внимание системе безопасности, новым стандартам, организации горячего питания, в том числе в малокомплектных школах. Даю поручение главам, где такие школы есть, убедиться, что все необходимое предусмотрено и готово для качественного обучения, - сказал Андрей Воробьев. - Наши учителя очень добросовестно работали календарный год. Высокую оценку системе образования дают на федеральном уровне. В следующем периоде нам нужно уделять внимание качеству образования – количество детей растет примерно на 5%, это накладывает на нас особую ответственность. Ведется достройка школьных объектов, садиков и пристроек. Важен результат - готовность школы к 1 сентября». Губернатор отметил, что в регионе будет продолжена выездная работа министров областного Правительства совместно с главами, в первую очередь это касается округов, откуда приходит больше всего обращений: «У наших жителей большой запрос на общение. Мы долгое время вынуждены были сидеть в изоляции, соблюдая все предписания и правила, с которыми мы столкнулись из-за ковида. Пока позволяет погода, прошу проводить минимум 1-2 встречи с жителями на открытых площадках, в парках. Выйти на улицы и послушать, какие вопросы беспокоят наших граждан – работа управляющей компании, состояние двора, проблема с рабочими местами. Важно давать ответы на актуальные темы». В завершение Андрей Воробьев подчеркнул, что «главным вызовом остаются вопросы экономики»: «После ковида доходы нашего регионального бюджета восстанавливаются, но потери предыдущих месяцев дают о себе знать. Необходим доходчивый алгоритм работы по привлечению инвесторов. Этот навык должен стать для каждого главы понятным и, самое главное, результативным».
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