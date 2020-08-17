РИАМО - 17 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям организовать полноценный образовательный процесс в школах, где занимается менее 100 ребят, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов Воробьев заявил, что ученики малокомплектных школ должны быть обеспечены горячим питанием и учебниками, в учреждениях должно быть необходимое оборудование. Всего в регионе насчитывается около 130 таких школ.

«Одна из приоритетных задач – подготовка к школе. Наш президент уделил особое внимание системе безопасности, новым стандартам, организации горячего питания, в том числе в малокомплектных школах. Даю поручение главам, где такие школы есть, убедиться, что все необходимое предусмотрено и готово для качественного обучения», – сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что качество образования остается для властей приоритетом.

«Наши учителя очень добросовестно работали календарный год. Высокую оценку системе образования дают на федеральном уровне. В следующем периоде нам нужно уделять внимание качеству образования – количество детей растет примерно на 5%, это накладывает на нас особую ответственность. Ведется достройка школьных объектов, садиков и пристроек. Важен результат – готовность школы к 1 сентября», – заключил Воробьев.