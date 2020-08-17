РИАМО - 17 авг. В Подмосковье будет продолжена выездная работа региональных министров и муниципальных глав с населением, в первую очередь это касается округов, откуда приходит больше всего обращений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«У наших жителей большой запрос на общение. Мы долгое время вынуждены были сидеть в изоляции, соблюдая все предписания и правила, с которыми мы столкнулись из-за ковида. Пока позволяет погода, прошу проводить минимум 1-2 встречи с жителями на открытых площадках, в парках», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Воробьев подчеркнул, что представителям власти важно выходить на улицы и слушать, какие вопросы беспокоят граждан, это может быть работа управляющей компании, состояние двора, проблема с рабочими местами.