РИАМО - 17 авг. Помимо Внуковского шоссе, дорожники продолжают работу над проектом еще одного дублера Боровского шоссе, который соединит поселение Внуковское в новой Москве с районом Ново-Переделкино, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.



В рамках реализации проекта появится эстакада над планируемым участком автодороги Солнцево — Бутово — Видное.



«Это будет современная четырехполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 километров в час», — отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.



Он добавил, что сложнейшим ее элементом станет 75-метровая эстакада над перспективным участком магистрали, которая, в свою очередь, соединит Киевское и Боровское шоссе.



Всего в новой Москве ведется проектирование 36 объектов дорожного строительства общей протяженностью более 200 километров. До конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.



«Напомню, что девелоперы возобновляют работы на строительных площадках. В первую очередь это касается жилья и социальных объектов. Работы будут проводиться с соблюдением мер по нераспространению коронавируса. Все специалисты в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты», — заключил Жидкин.