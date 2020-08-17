РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. На региональных дорогах в подмосковных Люберцах на минувшей неделе помыли порядка 100 дорожных знаков, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«С 10 по 16 августа на региональных дорогах вывезли 96 кубометров мусора и свыше 50 смета. Также помыли 98 дорожных знаков», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что участие в работах принимали 53 единицы техники и 84 рабочих.

Ружицкий отметил, что на Кореневском шоссе необходимо найти место для остановочного павильона. В данный момент этот вопрос прорабатывается.

Работы по содержанию городских дорог на прошедшей неделе проводили 68 рабочих и 26 единиц техники. За неделю вывезли 91 кубометр мусора и 88 кубометров смета. Также заделали ямы на площади 47 квадратных метров.

Кроме того, на улицах Побратимов и Красноармейская отремонтировали тротуары на площади 34 квадратных метра. На улице 3-е Почтовое отделение у дома №55 специалисты понизили уровень бортового камня.