Полицейский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем он схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу.
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Полицейский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем он схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу.
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