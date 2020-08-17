РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Подольская компания «Петровакс» и CanSino Biologics запускают международное клиническое исследование третьей фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCov в России, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания «Петровакс» получила разрешение от Минздрава РФ на проведение клинического исследования. Вакцина была разработана CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук. CanSinoBIO первой в мире начала испытания вакцины на людях еще в марте 2020 года. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний», - говорится в сообщении.

В августе к участию в международном исследовании по эффективности планируется привлечь добровольцев в лечебных учреждениях.

В первой фазе исследования CanSinoBIO в Китае приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухань провинции Хубэй с участием 508 человек. В результате однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых.

«В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования», - поясняется в материале.

Клиническое исследование Ad5-nCov проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией и надлежащей клинической практикой. Независимый совет по мониторингу безопасности данных был создан до начала испытания, чтобы обеспечить контроль данных безопасности во время исследования. В конце июня 2020 года Центральный военный совет КНР одобрил применение вакцины Ad5-nCov у военных.

После регистрации вакцины в РФ компания «Петровакс» будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области. Планируются поставки на отечественный рынок, а также в страны СНГ.